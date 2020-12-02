Назван главный фактор риска госпитализации из-за коронавируса

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Вероятность госпитализации при заражении коронавирусом выше у людей, имеющих хронические заболевания почек. К такому выводу пришла группа американских учёных.

Группа специалистов проанализировала медицинские карты почти 13 тысяч человек, прошедших тестирование на COVID-19 в системе больницы Гейзингера в период с марта по май. Из этой группы более 1,6 тысячи оказались инфицированы, а 354 гражданам потребовалась госпитализация, сообщает Глас.ru со ссылкой на материалы исследования, опубликованные в научном онлайн-журнале Plos One.

Исследователи проследили связь между необходимостью стационарного лечения с наличием у пациентов конкретных клинических состояний, включая заболевания почек, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и обмена веществ.

Выяснилось, что наиболее тесно с госпитализацией связаны болезни почек было, при этом вероятность попадания на больничную койку заразившихся с терминальной стадией почечной недостаточности в 11 раз выше, чем у всех остальных.

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