Назван «гарантийный срок» службы позвоночника

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Продлить срок службы позвоночника человек может благодаря некоторым «примочкам». Их перечислил заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин. Он рассказал, что «гарантия» на него действует от 35 до 45 лет. Срок может отличаться, но в среднем примерно столько люди не испытывают серьёзных проблем.

После указанного возраста у большинства людей начинаются определённые физиологические процессы, которые вредят позвонкам. Например, у многих снижается кровообращение, нарушается обмен веществ, накапливаются различные интоксикации, сказал врач в беседе с радио Sputnik.

«Гарантийный срок» наших сухожилий, хрящей, суставов и позвоночника — это 35–45 лет. После этого периода у людей начинаются проблемы с позвоночником и суставами. Это физиология у человека такая, — сказал медик.

Однако правильное распределение нагрузки в течение дня спасёт от многих неприятностей. Так если у человека «сидячая» работа, то на позвоночник даётся недостаточная нагрузка, а если он весь рабочий день стоит, наоборот — слишком высокая нагрузка. Отсюда и многие профессиональные заболевания.

Длительное статическое напряжение вызывает спазм мускулов, поэтому нужно почаще менять позу и максимум раз в 40 минут делать небольшие перерывы. Во время передышки следует посвящать несколько минут производственной гимнастике или специальным упражнениям.

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