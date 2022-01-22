Назван эффективный способ восстановления после коронавируса

Пульмонолог Иван Тарасенко назвал эффективный способ восстановления после коронавируса. В эфире радио Sputnik он заявил, что людям, перенёсшим COVID-19, рекомендуется дышать морским воздухом. Из-за того, что не каждый имеет такую возможность, можно вместо нескольких дней на море провести один час в соляной пещере или галокамере.

Врач отметил, что сеансы галотерапии, во время которых человек дышит насыщенным солевыми частицами воздухом, предлагают различные санатории, реабилитационные центры и клиники. Тарасенко пояснил, что сухой соляной воздух или аэрозоль улучшают дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия уменьшает отёк слизистой бронхов.

Все ненужные продукты переработки прямого воздействия вируса и последствия воспаления, которые были в лёгких, уходят. Улучшаются кровоснабжение, кислородный обмен в лёгких, — сказал пульмонолог.

Он подчеркнул, что при регулярном посещении соляной пещеры можно восстановиться после коронавируса за месяц. Для достижения максимального эффекта медик посоветовал совмещать галотерапию с другими методами реабилитации.

Ранее врач нутригенетик-диетолог Андрей Золотарёв рассказал, что витамины помогут при реабилитации после COVID-19. По его словам, во время болезни необходимо получать полноценное питание, которое включает все необходимые компоненты.

Генеральный директор Ассоциации курортов Северо-Запада Анатолий Меньшов считает, что всего существует два вида реабилитации после коронавируса: процедуры в поликлинике и санаторно-курортное лечение. При этом у людей есть ошибочное убеждение, что надо ехать на юг, поближе к морю.

По словам Меньшова, санаторно-курортное лечение помогает восстановиться после коронавируса куда лучше, чем больничные процедуры. При этом лучше всего выбирать учреждения в том же регионе, где проживает пациент. Эксперт считает, что на сегодняшний день в России есть три самых лучших санаторно-курортных направления для реабилитации. В первую очередь это Кавказские минеральные воды, вторые по значимости — это санатории Краснодарского края и третьи — псковские учреждения.