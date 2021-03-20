Назван цвет ногтей, предупреждающий об опасном заболевании

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Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что ногти прекрасный индикатор состояния здоровья человека. Он назвал цвет, который может сигнализировать о появлении опасных заболеваний.

В ходе интервью на «России 1» он отметил ,что причиной изменения цвета ногтевой пластины может быть инфекция и другие болезни. Самой опасной из них может стать меланома.

Особенная опасность может грозить женщинам, которые используют гелевое покрытие. Они месяцами не видят свои ногти, потому что там красивое дорогостоящее «сооружение», — подчеркнул медик.

По его словам, врачи иногда также диагностируют синдром зелёных или жёлтых ногтей. Эти цвета являются, например, маркерами онихомикоза — грибкового поражения.

Ранее NEWS.ru писал, что есть семь продуктов, которые помогают увеличить срок жизни. Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил те элементы, которые должны составлять основу рациона человека: овощи, фрукты, морепродукты, рыбу, пить иногда красное вино, но, конечно, в умеренных дозах, а также добавлять в рацион орехи, в частности миндаль, чёрный шоколад и чеснок. Такую диету долгожителя озвучил врач.