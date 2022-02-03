Назальную вакцину от коронавируса будут применять для ревакцинации

Назальная вакцина против коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи, будет применяться для ревакцинации после завершения клинических исследований и регистрации. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава, первую и вторую фазы исследований вакцины на взрослых проведут с привлечением федеральных средств в размере 187,8 млн рублей.

После завершения испытаний и получения регистрационного удостоверения препарат планируют использовать для ревакцинации граждан, — говорится в сообщении.

Ранее вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что назальная вакцина от коронавируса «Спутник V» имеет меньше побочных эффектов и формирует иммунитет в полости носоглотки, особенно уязвимой для вируса. Он также посоветовал привиться обоими видами вакцин — как назальной, так и в форме инъекции.

До этого директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об окончании испытаний назальной вакцины от коронавируса в России в течение двух — двух с половиной месяцев. По словам Гинцбурга, в случае успеха Минздрав РФ зарегистрирует её и начнётся массовое применение. Он отметил, что применение назальной вакцины, возможно, увеличит срок между первичной вакцинацией и ревакцинацией.