COVID-19 оказался способным запускать болезнь Альцгеймера

Коронавирусная инфекция может стать пусковым механизмом для болезни Альцгеймера. Об этом заявила заведующая лабораторией нейрогериатрии и когнитивных нарушений по разделу «Наука» ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова» Минздрава России Элен Мхитарян, выступая на круглом столе «Восстановление после COVID-19. Как минимизировать последствия болезни и провести грамотную реабилитацию?». По её словам, это касается пациентов с предрасположенностью, передаёт РИА Новости.

Если у пациента до этого были изменения минимальные, то нужен какой-то пусковой фактор, в данном случае коронавирус и является пусковым фактором, — сказала Мхитарян.

Она привела данные американского исследования, согласно которым в 2020 году в США отмечалась повышенная смертность среди людей с болезнью Альцгеймера, а также с приходом пандемии увеличилось количество пациентов с данным недугом.

Научный сотрудник отметила, что сама коронавирусная инфекция не вызывает болезнь Альцгеймера, а лишь провоцирует её развитие. Она рекомендовала переболевшим COVID-19 обязательно обращаться к врачу в случае обнаружения значимых нарушений.

Ранее сообщалось, что в Индии создали группу специалистов, которые будут изучать новый штамм коронавируса AY.4.2. Данный вид мутации может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с «дельтой». У учёных пока нет информации о том, что разновидность характеризуется более тяжёлым течением болезни.