https://static.news.ru/photo/85882d9a-6dcb-11ea-847d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин и депутат Павел Крашенинников предложили ужесточить наказание за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Граждан, по халатности которых погибнут двое россиян или больше, ждёт до семи лет лишения свободы.

Согласно депутатским поправкам в Уголовный кодекс, за нарушения, приведшие к массовому заболеванию или отравлению, введут штраф до миллиона рублей с запретом занимать определённые должности и ограничением свободы до трёх лет.

За причинение смерти по неосторожности либо деяние, связанное с умышленным созданием угрозы массового заболевания, предложено наказывать штрафом до двух миллионов рублей с ограничением свободы до пяти лет.

Совет Госдумы обсудит поправки 25 марта, пленарное заседание пройдёт 31 марта, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как писал NEWS.ru, коронавирусную инфекцию в России выявили у 495 человек, из которых 22 уже выздоровели и выписались. За минувшие сутки число заражённых выросло на 57 человек.