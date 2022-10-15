Нарушение сна назвали индикатором психического неблагополучия Главный психиатр Москвы назвал нарушение сна индикатором психического неблагополучия

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Нарушение сна является одним из первых проявлений психического неблагополучия — тревожно-депрессивных расстройств, связанных со стрессом. Об этом предупредил РИА Новости главный психиатр Москвы Георгий Костюк. По его словам, это расстройство может проявляться в различных формах.

Оно может проявляться в форме и затрудненного засыпания. Бывает так, что быстро засыпает, но потом ночью просыпается и не может уснуть, или ранние пробуждения, когда за несколько часов до будильника он просыпается, не может уснуть, и потом полдня разбитый, не может собраться, — рассказал врач.

Он добавил, что сон представляет собой один из мощнейших регуляторов состояния и поэтому люди стараются нормализовать его, чтобы решить проблемы с психикой.

Нужно обязательно, чтобы сон был здоровым — достаточное по продолжительности время во сне, желательно, чтобы сон начинался по формуле «засыпаю сегодня — просыпаюсь завтра», — пояснил Костюк.

Он также подчеркнул важность соблюдения интернет-гигиены, призвал употреблять меньше алкоголя, больше двигаться и бывать на свежем воздухе.

Ранее врач-терапевт Фарида Беден предупредила, что сонливость на первый взгляд кажется безобидным состоянием, однако ее причины могут оказаться очень серьезными. Она может быть симптомом злокачественных новообразований, наличия паразитов, сахарного диабета и недостатка витаминов D и группы В. Специалист добавила, что из-за такого состояния у человека снижается качество жизни.