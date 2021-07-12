Нарколог разоблачил главные мифы об употреблении алкоголя

Шампанское не следует чередовать с крепкими напитками или «увеличивать градус» после бокала игристого. Это может негативно сказать на самочувствии человека. Также не рекомендуется есть масло, чтобы снизить уровень опьянения, — подобный вариант приводит к обратному эффекту. Самой же лучшей закуской для алкогольных напитков является картофельное пюре. Об этом в интервью РИА Новости рассказал главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн.

Не советую «увеличивать градус» после бокала шампанского. Начинать праздник с шампанского, а затем наслаивать крепкие напитки — способ достаточно смертельный, как и чередование, — заявил Брюн.

Он также заявил, что народный способ снизить вред алкоголя с помощью масла, которое люди зачастую съедают за час до застолья, является всего лишь мифом и реальной помощи организму не оказывает. Подобная процедура даёт кратковременный эффект, но лишь до того момента, пока масло остаётся в слизистой желудка.

В конечном итоге это масло уходит дальше по желудочно-кишечному тракту, оно всасывается, и весь этот накопившийся алкоголь начинает всасываться в организм. И происходит алкогольный удар, как кувалдой по голове, — подчеркнул нарколог.

Таким же мифом он назвал и ещё один способ — выпить рюмку за час до Нового года. В первые минуты данный способ активирует ферментативную систему для переработки спиртного. Однако очень скоро ферменты заканчиваются и тогда алкоголь начинает превращаться в ацетальдегид.

Посоветовать можно в качестве закуски картофельное пюре. Картошка является неким абсорбентом и алкоголь медленно всасывается в кровь, — заметил Брюн.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил вводить ограничения на продажу алкоголя во время новогодних праздников. Он также предложил, чтобы граждане не «спивались», сделать в это время все культурно-массовые мероприятия бесплатными.