Нарколог рассказала, как лечить алкоголизм

Заместитель главного врача Городской наркологической больницы Елена Куркова заявила, что человек не может победить зависимость от алкоголя на 100%. Эксперт добавила, что страдающий алкоголизмом человек может находиться в двух состояниях — это обострение и ремиссия. При этом ремиссия наступает, если человек не употреблял алкогольные напитки на протяжении трёх лет. Об этом сообщает РИА ФАН.

Я бы советовала пользоваться госучреждениями, в которых регламентируется оказание медпомощи, методы лечения, которые соответствуют теоретическим основам в профессиональной среде, и пореже обращаться в не зарекомендовавшие себя организации, — поделилась Куркова.

Она также предупредила, что человек, который снова начал употреблять спиртное, возвращается в состояние до отказа и усугубляет своё положение. Врач напомнила, что «волшебного» лекарства от этого недуга не существует.

Ранее психиатр-нарколог Ивери Кизицкий заявил, что человек, который потребляет алкоголь чаще, чем раз в 14 дней, является алкоголиком. Эксперт отметил, что количество выпитого алкоголя не имеет значения. По его мнению, основной причиной алкоголизма в современном мире можно считать невроз.