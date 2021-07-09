Нарколог рассказал, почему не стоит пить перед телевизором

Употребление спиртного при просмотре телевизора или использовании гаджетов особенно опасно для здоровья человека. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев.

По словам врача, если человек чем-либо сильно увлечён, на всё прочее он не обращает большого внимания. В результате есть вероятность , что он не сможет проконтролировать количество выпитого алкоголя.

При этом алкоголь создаёт чувство мнимого расслабления, затуманивает мозг, а при длительном употреблении убивает нейроны мозга.

По словам эксперта, употребление спиртного в фоновом режиме быстро становится привычкой, а потом и зависимостью. Жертвой её может пасть практически каждый, однако особенно это опасно для людей с наследственной предрасположенностью.

Переходит она не обязательно от отца или матери, может быть переход через поколение: или от бабушки, или от дедушки, или от дяди, или от тети, — объяснил нарколог.

Также в группе повышенного и даже смертельного риска — люди с хроническими заболеваниями, поскольку употребление алкоголя усугубляет процесс, усиливает нарастание симптомов и ведёт к деградации, которая часто заканчивается летальным исходом.

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