https://static.news.ru/photo/6f6f94b2-61be-11ea-9de7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев рассказал о самых опасных и вредных алкогольных напитках по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Информация опубликована на портале «МедикФорум».

Позиция Всемирной организации здравоохранения и современной наркологии заключается в том, что алкоголь вреден в любых количествах, но трудно сравнить эффект от одного бокала за вечер и от традиционного соревнования — кто выпьет больше и крепче, со «штрафными» и «посошками», — привели слова врача на сайте.

Он отметил, что самые опасные напитки — это коктейли и баночное пиво. В коктейли часто добавляют различные ненатуральные ингредиенты: красители, добавки. Их негативное влияние на организм может усиливаться вместе с алкоголем, отметил нарколог.

Также крайне вредным может быть баночное пиво, которое делают из концентрата, а не путём естественного брожения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что нарколог Даниил Покровский сообщил о вреде пива из-за содержащихся в нём металлов. Врач пояснил, что они вызывают кардиопатию и ожирение сердца.