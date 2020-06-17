Не только вода: нарколог рассказал о методах избавления от курения

https://static.news.ru/photo/becb4930-b08c-11ea-864e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С табачной зависимостью следует бороться в первую очередь с помощью психотерапии, так как это психическое заболевание. Такое мнение высказал нарколог Александр Ковтун.

Так он прокомментировал заявление президента Российской ассоциации общественного здоровья Андрея Дёмина о пользе воды в борьбе с потреблением табака. Тот указал на то, что благодаря потреблению жидкости из организма вымываются полученные от курения ядовитые вещества, при этом бутылка с водой занимает курящему человеку руки.

Зависимость — это заболевание психическое. Продуктами питания, средствами это не лечится. Здесь нужен комплексный подход, — заявил Ковтун в эфире НСН.

По его словам, лечение должно начинаться с психотерапевтических процедур, направленных на создание мотивации к изменению жизненного стереотипа. Дело в том, что человек, который однажды взял в руки сигарету, почти наверняка не планировал делать это в течение всей жизни, подчеркнул нарколог. Поэтому именно осознание пагубности должно мотивировать изменить тот образ жизни, который образовался благодаря свойству никотина вызывать зависимость.

При этом Ковтун подтвердил положительную, хотя и второстепенную роль в этом здоровых напитков и продуктов. По его словам, существует подход, основанный на поведенческой психотерапии и на принципе «не брать в руки сигареты». Благодаря этому методу люди в итоге бросают курить. Однако в данном случае неважно, чем занимать руки — держать бутылку с водой или пить её, заявил нарколог

В любом случае, это полезнее, чем пить что-то ещё, признал он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Дёмин сообщил, что вода способна помочь курильщику избавиться от вредной привычки, поскольку не только вымывает из организма ядовитые вещества, но и не даёт ему предаваться пагубной привычке. Кроме того, отметил специалист, вода избавляет от головной боли, которая возникает у бросившего курить человека в первые недели.