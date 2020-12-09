Нарколог рассказал, какую дозу алкоголя могут принимать привитые от COVID

https://static.news.ru/photo/8ee5de5a-3a21-11eb-8c79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Допустимые объёмы употребления алкоголя могут разниться в зависимости от особенностей организма, такие вещи необходимо обсуждать с врачом, однако те, кто решился на прививку от COVID-19, скорее всего, смогут себе позволить умеренные дозы спиртного на Новый год, считает нарколог Алексей Казанцев.

Есть определённые противопоказания, которые в любом случае следует согласовать с врачом. Может возникнуть аллергическая реакция, могут обостриться хронические заболевания. Но при этом есть дозы, разрешённые ВОЗ, которые могут минимально влиять на состояние здоровья, — сказал медик в интервью «Радио 1».

Он пояснил, что для взрослых мужчин, как правило, стандартной порцией считается 30 мл крепкого алкоголя или 130–140 мл вина или шампанского. Нарколог считает, что безопасно употреблять до четырёх таких порций за один вечер.

Казанцев добавил, что женщинам рекомендовано употреблять в два раза меньше спиртного.

Это то, что не приведёт к какому-либо вреду для здоровья, — подчеркнул специалист.

Нарколог отметил, что мнение о том, что алкоголь помогает очищать кровеносные сосуды, является заблуждением, однако, по его мнению, умеренное употребление спиртного не навредит.

Как писал NEWS.ru, привившиеся от COVID-19 граждане должны на 42 дня ограничить употребление алкоголя, заявляла ранее Татьяна Голикова. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург со своей стороны отметил, что бокал шампанского в новогоднюю ночь сделавшему прививку не навредит.