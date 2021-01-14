Нарколог рассказал, как восстановить печень после праздников

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Врач психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев рассказал, от чего следует отказаться, чтобы помочь печени восстановиться после праздничных дней.

По его словам, в первую очередь необходимо исключить употребление алкогольных напитков.

У кого более массивные возлияния, стараться перейти на уменьшение дозы, но лучше обратиться к специалистам. Токсикологи, врачи психиатры-наркологи окажут квалифицированную помощь, — отметил он.

Специалист подчеркнул важность отказа от жирной, острой и жареной пищи. При этом он пояснил, что чем больше и продолжительней были нагрузки на печень, тем дольше она будет восстанавливаться. В этом могут помочь гепатопротекторы и витамины.

Необходим большой комплекс после таких длительных возлияний: витамины группы B, аскорбинка, обязательно необходимо восстановить водно-электролитный баланс: калий, магний, натрий. Пить больше минералки и есть щелочные продукты, — уточнил Казанцев.

Он подчеркнул, что сроки зависят от длительности употребления алкоголя — если все десять дней, то витамины следует пить не меньше 4–5 дней, поэтому не стоит ожидать чуда за один день.

Узнать, насколько сильно пострадала печень, помогут гепатологи или терапевты. Иначе можно пропустить серьёзную проблему, предупредил врач. Так, чаще всего этот орган никак не проявляет себя, болезнь проходит без болевых симптомов. Может присутствовать подташнивание или желтушность белых оболочек глаз. В рамках обследования необходимо сдать анализы, в частности биохимический анализ крови, передаёт радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский рассказал, какое влияние оказывает фермент аскорбатоксидаза, содержащийся в овощах и фруктах, на витамин C.