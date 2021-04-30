Нарколог рассказал, как избежать праздничного запоя

https://static.news.ru/photo/637b8a3a-2c0d-11ea-8a29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Активное злоупотребление алкоголем в период длинных майских выходных может привести к серьёзным последствиям для внутренних органов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-нарколог, профессор, доктор медицинских наук Игорь Никифоров.

По словам Никифорова, риск злоупотребления спиртным возникает в тех случаях, когда люди не могут найти для себя других занятий. В этом случае одна из главных угроз — острый алкогольный гепатит.

Это воспалительный процесс в печени, когда человек перепил. Печень не справляется с таким наплывом алкоголя, в итоге начинается воспалительный процесс. Он может быть достаточно острым с повышением температуры. Острый гепатит может привести к самым печальным последствиям вплоть до летального исхода, — рассказал врач.

Он также напомнил, что рядом с печенью расположена поджелудочная железа. Как правило, она тоже начинает страдать, и можно заработать острый панкреатит.

По словам нарколога, садясь за стол, человек не должен превышать индивидуальную норму употребления спиртного, а чтобы легкое распитие спиртного не перешло в праздничный запой, следует воздержаться от долгих застолий.

В том случае, когда человек всё же не сдержался и выпил лишнего, ему потребуется детоксикация организма. Первое, что нужно сделать в таких случаях, это промыть желудок. выпив литр воды с небольшим количество марганцовки, после чего вызвать рвоту. Такую процедуру необходимо повторить два или три раза. Это избавит организм от алкоголя. который не успел полностью всосаться. После этого в течение дня нужно выпить не менее трёх литров воды.

В этот период могут помочь жидкие кисломолочные продукты, например, кефир, который следует использовать в качестве питания.

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