Россиянам рассказали, как избежать похмелья после новогоднего застолья Нарколог Шуров порекомендовал не смешивать алкоголь с жирной едой в ходе новогоднего застолья

Фото: shutterstock

Похмелья после новогоднего застолья можно избежать при соблюдении ряда правил, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог, член Национальной наркологической лиги Василий Шуров. По его словам, во избежание серьезных последствий для здоровья необходимо отказаться от смешивания алкоголя с жирной пищей и ни в коем случае не употреблять спиртное натощак, так как газы растянут желудок и состояние опьянения наступит быстрее.

Крайне не рекомендуется смешивать алкоголь с жирной жареной пищей, так как это огромный удар по печени и поджелудочной железе, вследствие чего ЖКТ может просто элементарно не справиться, — рассказал Шуров.

Врач пояснил, что похмелье можно предотвратить, если отказаться от закупки алкоголя ящиками. По словам нарколога, пить нужно по 2–3 рюмки в час, обязательно оперируя легкими закусками. Шуров также призвал не забывать о витаминах, которые содержатся во фруктах и овощах.

В свою очередь психиатр-нарколог Олег Гончаров заявил, что главными факторами, влияющими на возникновение похмелья, являются качество и количество алкоголя. Специалист предостерег россиян от покупки спиртных напитков в непроверенных местах. По его мнению, употребление алкоголя должно носить минимальный характер, чтобы не допустить отравления и не испортить новогодние праздники. Чтобы избежать похмелья, нарколог посоветовал считать стопки, а на утро после застолья заранее подготовить активированный уголь.

Человек должен знать свою относительно безопасную дозу употребления алкоголя с минимальным риском, например от двух до пяти рюмок крепкого. Ни в коем случае не мешать, а то часто начинают с пива, потом переходят на крепкое, потом снова на пиво. Это точно ни к чему хорошему не приведет, — подытожил Гончаров.

Ранее психиатр-нарколог Андрей Вдовин рассказал, что безопасной и допустимой дозы алкоголя не существует, так как этиловый спирт — это яд, который не может быть безвредным.