Нарколог предупредил о смертельном риске при совмещении вакцины и спиртного

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Употребление алкоголя в период вакцинации от коронавируса может не только ослабить действие вакцины, но и способно спровоцировать тяжёлые последствия для здоровья и даже жизни, предупредил врач-нарколог Алексей Казанцев.

Опасность «смешения» вакцины и спиртосодержащих напитков — в риске возникновения аллергической реакции, вплоть до анафилактического шока и летального исхода, объяснил врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Также может снизиться иммунитет при приёме алкоголя. И большая часть лекарственных препаратов, и даже антибиотикотерапия несовместимы с алкоголем, — подчеркнул Казанцев.

Кроме того, нарколог допустил вероятность «извращённой» реакции организма употребившего алкоголь человека на препарат.

Ранее зампред правительства Татьяна Голикова заявила, что привившиеся от коронавируса граждане должны на 42 дня ограничить употребление алкоголя. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что за две недели перед прививкой от коронавирусной инфекции и 42 дня после гражданам нельзя употреблять алкогольные напитки.

Как писал NEWS.ru, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что при вакцинации от коронавируса следует отказаться от алкоголя на 42 дня.