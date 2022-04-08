Нарколог предупредил о губительном сочетании алкоголя и кофе

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал, что кофеин не оказывает отрезвляющего действия при смешивании с алкоголем. Такое смешивание может привести к смертельно опасным последствиям для сердца, пишут РИА Новости.

Кофеин может маскировать депрессивное действие алкоголя при смешивании таких напитков. А результате человек может выпить больше спиртного, а это уже сопряжено с более высокими рисками для здоровья.

Кроме того, кофеин не влияет на метаболизм алкоголя печенью и, таким образом, не снижает концентрации алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе, то есть не оказывает отрезвляющего действия, — пояснил врач.

Нарколог особо отметил, что сочетание алкоголя и кофеина чревато перевозбуждением нервной системы, что повышает риск смерти от остановки сердца. Также врач отметил зависимость крепости алкоголя от калорий.

Содержание сахара и дрожжей в алкогольных напитках увеличивает их калорийность. Алкоголь снижает скорость сжигания жиров, способствуя их накоплению. Повышение аппетита при употреблении алкогольных напитков может вызвать переедание, — сказал Брюн.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, есть ли польза от употребления алкоголя. По её словам, в пиве действительно содержатся полезные вещества, но вред от этого продукта сильно превышает пользу.