https://static.news.ru/photo/f6bb7fb8-2185-11ea-800e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Казанцев Фото: mckorsakov.ru

Врач-нарколог Алексей Казанцев одобрил идею Госдумы ввести наказание за вовлечение детей в торговлю снюсом и рассказал, чем грозит употребление таких смесей.

По его словам, снюс представляет собой табак для рассасывания, который содержит соль, увлажнитель и ароматизаторы.

На коробках со снюсом часто пишут, что никотина там нет, но он есть в любых снюсах в большей или меньшей степени. Самое страшное, что его содержание в пакетиках никто не контролирует, нет никакого ГОСТа, как, например, для сигарет, — подчеркнул он.

Специалист отметил, что доза в пакетиках может быть очень высокой, из-за чего дети могут попасть в реанимацию.

Казанцев также рассказал, что употребление подобных никотиновых смесей, особенно низкокачественных, вызывает язвы на дёснах или на внутренней стороне губы.

Эти язвы могут перерасти в раковые опухоли. Также снюс может вызывать гастрит и язву, как у любых курильщиков. Отрицательно воздействует и на сердечно-сосудистую систему, — предупредил врач.

Он добавил, что у пристрастившегося к снюсу подростка появляются определённые паттерны поведения, в связи с чем в будущем он может начать употреблять «более серьёзные вещества», передаёт «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил принять закон о запрете продажи снюсов на территории региона.