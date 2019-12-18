Врач-нарколог Алексей Казанцев одобрил идею Госдумы ввести наказание за вовлечение детей в торговлю снюсом и рассказал, чем грозит употребление таких смесей.
По его словам, снюс представляет собой табак для рассасывания, который содержит соль, увлажнитель и ароматизаторы.
На коробках со снюсом часто пишут, что никотина там нет, но он есть в любых снюсах в большей или меньшей степени. Самое страшное, что его содержание в пакетиках никто не контролирует, нет никакого ГОСТа, как, например, для сигарет, — подчеркнул он.
Специалист отметил, что доза в пакетиках может быть очень высокой, из-за чего дети могут попасть в реанимацию.
Казанцев также рассказал, что употребление подобных никотиновых смесей, особенно низкокачественных, вызывает язвы на дёснах или на внутренней стороне губы.
Эти язвы могут перерасти в раковые опухоли. Также снюс может вызывать гастрит и язву, как у любых курильщиков. Отрицательно воздействует и на сердечно-сосудистую систему, — предупредил врач.
Он добавил, что у пристрастившегося к снюсу подростка появляются определённые паттерны поведения, в связи с чем в будущем он может начать употреблять «более серьёзные вещества»,
Ранее NEWS.ru писал, что глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил принять закон о запрете продажи снюсов на территории региона.
В Общероссийском народном фронте, в свою очередь, предложили штрафовать торговые точки, продающие снюсы. Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова высказалас
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