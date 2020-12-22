Нарколог предупредил, что табак и алкоголь повышают риск заражения COVID

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Главный внештатный психолог-нарколог Минздрава России Евгений Брюн предупредил россиян, что употребление алкоголя и табака повышает риски заражения коронавирусной инфекцией.

Я могу сказать совершенно определённо, что потребление алкоголя, наркотиков, никотиносодержащей продукции повышает вероятность заражения коронавирусной инфекцией и утяжеляет течение заболевания, — приводит слова специалиста РИА Новости.

По словам эксперта, статистика показывает, что люди, страдающие от алкоголизма, тяжелее переносят COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению главврача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко, россиянам стоит готовиться к третьей волне заражаемости коронавирусом, так как все глобальные и крупные эпидемии проходят по сценарию трёх волн.

Он также отметил, что за последние полгода система здравоохранения в значительной мере подготовилась к новым вызовам коронавирусной пандемии по сравнению с ситуацией весной 2020 года.