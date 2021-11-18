Нарколог подсказал способ, как бросить курить

Россиянам назвали способы бросить курить. Чтобы избавиться от вредной привычки, нужно избегать мест, где можно потреблять или покупать табачные изделия, заявил нарколог-психиатр Александр Ковтун. В беседе с «Москвой 24» он отметил, что предпринимать попытки бросить курить нужно постоянно. Рано или поздно, по его словам, количественные изменения перейдут в качественные.

Самый верный способ бросить курить — это делать попытки бросить курить, рано или поздно какая-то из них увенчается успехом. Это так называемый закон перехода количественных изменений в качественные. Он всегда работает, — пояснил Ковтун.

Он отметил, что большинство бросивших курить людей сделали это сами, без какой-либо медицинской помощи.

По словам Ковтуна, курение сигарет, сигар и вейпов одинаково вредно для здоровья. При этом системы нагревания табака делают потребление никотина неконтролируемым, так как их можно использовать в помещении, заверил нарколог. Он посоветовал бросающим курить россиянам сменить вид деятельности и не посещать места, где можно купить табачную продукцию.

Если вы решили отказаться от курения, не нужно ходить в места, где потребляется табак, где он продаётся, в привычные компании, в которых употреблялся никотин. Потому что избегание на первых порах тех рискованных с точки зрения срывов мест является, безусловно, профилактикой срывов, — резюмировал Ковтун.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что у курильщиков больше шансов заболеть коронавирусом. При этом заболевание у них проходит в более тяжёлой форме, заверили в ведомстве.