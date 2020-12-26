Нарколог поделился способом проверить себя на алкоголизм

https://static.news.ru/photo/ba2a4f9c-48db-11eb-82b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Новогодние праздники — период, когда некоторым придётся испытать похмельный синдром. То, как человек переносит это неприятное состояние, позволит понять, есть ли у него проблемы с алкоголем.

Есть способы избежать похмелья, даже не отказываясь от спиртного полностью. Главный акцент стоит сделать на то, чтобы не смешивать «всё подряд», считает основатель сообщества «Околобара» Василий Захаров.

Тут каждый должен знать, сколько он может употребить без негативных последствий. Но если мы говорим о коктейлях, то пять, шесть, семь и больше — вам гарантированно будет плохо. И не рекомендуется смешивать напитки, приготовленные из разного сырья: вино и пиво, ром и водку, водку и шампанское, — цитирует эксперта радио Sputnik.

Если похмелья избежать не удалось, стоит прислушаться к себе и понять, не наступила ли вторая степень алкоголизма.

Здоровый человек, перебрав со спиртным, чувствует себя ужасно, у него может возникнуть головная боль и тошнота, что вызвано метаболитами алкоголя. Сама мысль о выпивке в таком состоянии, не говоря уже о запахе и вкусе спирта, ему отвратительна, объяснил психиатр и нарколог Михаил Тетюшкин.

А если ситуация обратная и с утра рюмка водки моментально ставит человека на ноги и у него проходит плохое самочувствие, у него перестают трястись руки, сердце не колотится, всё хорошо и всё здорово — вот это уже печально. Это уже вторая стадия алкогольной зависимости, — предупредил врач.

Как писал NEWS.ru, алкоголь выводит из организма соли, в том числе калий и натрий, поэтому в преддверии новогоднего застолья надо позаботиться о наличии в доме богатых этими элементами закусок, объяснил директор школы сомелье Эркин Тузмухамедов.