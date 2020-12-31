Нарколог назвал способ избавиться от утреннего похмелья

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Нарколог Алексей Казанцев рассказал, как восстановить баланс и гармонию в организме после обильного употребления алкоголя.

По его словам, в первую очередь необходимо восполнить водный запас. Для этого полезно принять контрастный душ, чередуя холодную и горячую воду по пять секунд.

Обязательно необходимо принимать минералочку, чтобы выводить ph крови в сторону ощелачивания, так как с утра вы проснулись с запахом перегара, — отметил специалист.

Он посоветовал при похмелье питаться продуктами с высоким содержанием белка. Например, можно приготовить омлет, который также полезен людям, испытывающих проблемы с желудком.

Помимо этого, можно задуматься о приёме витаминов, которых после застолья не хватает в организме. Это могут быть препараты, содержащие калий, магний, или на основе янтарной и лимонной кислоты.

Казанцев добавил, что не стоит после приёма алкоголя пить кофе и молоко, особенно тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также отказаться от физических нагрузок в пользу неспешной прогулки по свежему воздуху, передаёт 5-tv.ru.

Как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что при похмелье важно не совершить ошибку, которая может стоить жизни.