Нарколог назвал простой способ избавиться от похмелья

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Специального лекарства от похмелья нет, нужно обильное питьё. Об этом заявил профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Юрий Сиволап.

Очень будет хорошо и необходимо попить воды, обязательно, обильное питьё с лимоном, брусникой, клюквой, с витаминами — всегда полезно, безусловно, — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Сиволап добавил, что специальных средств от похмелья нет. Но в случае алкогольной интоксикации применяется детоксикация. Тогда пациенту действительно вводят препараты, которые выводят алкоголь из крови и поддерживают жизненный тонус.

По его словам, есть и опасности другого рода. Если после принятия алкоголя у человека отмечается высокое давление, то необходимо вызвать врача.

Нарколог отметил, что в остальных случаях, если человек просто перепил, необходимо отдохнуть и дождаться протрезвления.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что полного отказа от алкоголя на протяжении нескольких недель после проведения вакцинации не требуется, но рекомендуется не употреблять спиртное в течение трёх дней после прививки. Специалист уточнил, что рекомендация связана с необходимостью времени на формирование иммунного ответа у привитого человека.

Как писал NEWS.ru, нарколог предупредил о смертельном риске при совмещении вакцины и спиртного. Врач Алексей Казанцев заявил, что употребление алкоголя в период вакцинации от коронавируса может не только ослабить действие вакцины, но и способно спровоцировать тяжёлые последствия для здоровья и даже жизни.