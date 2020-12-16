Нарколог назвал единственные поводы, когда можно выпить

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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что есть только два повода для употребления алкоголя. По его словам, они бывают ритуальными и лечебными.

Так, выпить шампанское в новогоднюю ночь является ритуалом. В этом случае употребить спиртное можно, но важно не злоупотреблять, отметил Брюн в беседе с РИА Новости.

Алкоголь употребляют в двух случаях — либо ритуально в каких-то редких случаях или в лечебных целях чайными или столовыми ложками, — пояснил нарколог.

Он добавил, что запретов в стране нет, алкоголь свободно продаётся, однако следует помнить о главном.

Чем больше и чаще человек употребляет алкоголь, тем больше вред. Разрешённая доза алкоголя это «О», — указал нарколог.

В России злоупотребляют спиртным в среднем от 10 до 20% от всего населения страны, важно помнить о собственной ответственности, подчеркнул Брюн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что повышенный спрос на лекарства от похмелья фиксируется в российских аптеках. Чаще всего такие препараты покупали в марте и сентябре, когда людей отправляли в вынужденный отпуск и на удалённую работу. В обычные годы рост продаж лекарств от похмелья фиксируется на 8 марта, но в этом году коронавирус внёс коррективы.