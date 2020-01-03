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Ежедневное употребление алкогольных напитков в новогодние праздники может привести к запою и проблемам со здоровьем, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог московского департамента здравоохранения Евгений Брюн.

По его словам, если человек не страдает от алкогольной зависимости, то он в принципе не сможет пить каждый день.

Ежедневное возлияние с 31 декабря по 7 января (или, например, на протяжения всего отпуска или каникул, а это 10-14 дней) — это уже диагностический критерий, и ему пора обратится к наркологу. И обсудить с ним, почему так происходит, — пояснил специалист.

При этом он подчеркнул, что употребление спиртного больше одного дня уже является запоем.

Брюн также отметил, что из-за частого распития алкоголя у человека могут начаться психические расстройства и острые проблемы с внутренним органами, передаёт АГН «Москва».

Как писал NEWS.ru, ранее Брюн заявил, что россиян необходимо обучать безопасному потреблению спиртных напитков. Так он прокомментировал предложение увеличить время продажи шампанского и слабоалкогольных напитков в период новогодних праздников, чтобы люди успели подготовиться и закупить всё необходимое к Новому году.