https://static.news.ru/photo/c0d5dbf8-2871-11ea-9720-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн напомнил, что противопоказанием к применению большинства лекарственных средств является приём алкоголя.

Брюн рассказал, что привычный аспирин в сочетании со спиртным может серьёзно понизить свёртываемость крови, психофармакологические и антигистаминные лекарства при совместном приёме с алкоголем способны привести к спутанности сознания и потере самоконтроля. Препараты, которые прописывают при диабете, нельзя принимать во время возлияний во избежание развития гипогликемической комы, а понижающие давление таблетки и выпивка повышают риск инфаркта и инсульта, пишут «Известия»

В то же время некоторые препараты не будут лишними, если человек решил употреблять алкоголь в новогоднюю ночь: пищеварительные ферменты. Однако их стоит применять спустя два или три часа после приёма спиртного.

Как сообщал NEWS.ru ранее, телеведущая Елена Малышева посоветовала грызть лёд во время новогоднего застолья, чтобы утолить чувство голода и не переедать. Об этом она заявила в эфире программы «Жить здорово!». Он был посвящён тому, как не испортить фигуру в зимние каникулы.