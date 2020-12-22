Нарколог Минздрава предостерёг россиян от привычки похмеляться 1 января

https://static.news.ru/photo/e30624f8-4454-11eb-ace7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look

Употребление алкоголя в состоянии похмелья может привести к тяжелейшим последствиям для организма, в том числе к остановке сердца, инсульту и инфаркту. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн. Он призвал россиян, которые проведут за распитием спиртного новогоднюю ночь, не похмеляться на следующее утро.

Нарколог подчеркнул, что 1 января многие решат пойти наперекор советам врачей и попробуют исправить мучительное состояние после бурного застолья употреблением спиртного. Это очень опасно, заметил Брюн, ведь плохое самочувствие на следующий день является не похмельем, а остаточным проявлением интоксикации. И наслаивать на него алкоголь очень вредно для здоровья.

Это вызывает ассоциированные с алкоголем различные расстройства и прежде всего сердечно-сосудистой системы. Здесь есть опасность остановки работы и деятельности сердца, здесь могут быть различные состояния сосудов, которые приводят к инфарктам и инсультам, — цитирует доктора ТАСС.

Брюн добавил, что спиртное с утра не лечит депрессию и не улучшает состояние. С похмелья нарколог посоветовал много спать, лежать, передвигаться медленно и в целом всячески щадить себя.

Как ранее передавал NEWS.ru, специального лекарства от похмелья нет, нужно обильное питьё. Об этом заявил профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Юрий Сиволап.

Он добавил, что специальных средств от похмелья нет. Но в случае алкогольной интоксикации применяется детоксикация. Тогда пациенту действительно вводят препараты, которые выводят алкоголь из крови и поддерживают жизненный тонус.