Найдено подавляющее COVID-19 вещество

https://static.news.ru/photo/7275d05a-4f56-11eb-8a0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Группа немецких и шведских учёных пришла к выводу, что подавить коронавирусную инфекцию могут флувастины, которые применяют для лечения гиперхолестеринемии.

Исследование опубликовано на портале MedRxiv.

Как выяснили медики, флувастатин влияет на протеомы клеток, инфицированных SARS-CoV-2, ингибируя трансляцию и репликацию вируса.

У пациентов с COVID-19, которые получали терапию статинами, был зафиксирован более благоприятный клинический исход. По мнению учёных, результаты их исследования доказывают, что флувастатин не представляет дополнительного риска для людей с COVID-19 и оказывает умеренное положительное влияние на течение болезни.

Ранее учёные выяснили, что постоянная икота может быть сигналом о заражении коронавирусом. По словам учёных, икота ещё не названа в числе основных симптомов, но её продолжительное проявление может являться признаком заражения COVID-19. В частности, журналисты привели в пример исследование, проведённое египетскими врачами, которое выявило пациента с коронавирусом, при этом заболевание проявлялось только через икоту, сообщал NEWS.ru.