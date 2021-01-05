Найдено блюдо, продлевающее жизнь

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Блюдо кимчи — квашеная капуста в острых специях — оказалось полезно для снижения уровня холестерина и инсулинорезистентности.

Самая распространённая причина смерти в мире — болезни сердца и сосудов. Однако ферментированные продукты позволяют защитить их. К таким продуктам относится популярная корейская закуска кимчи, сообщило издание Daily Express.

Учёные пришли к этому выводу после экспериментов. В частности, в ходе одного из них 21 пациенту в преддиабетном состоянии в течение восьми недель ежедневно давали свежее или ферментированное кимчи. В результате у тех, кто ел это блюдо в ферментированном виде, снизились инсулинорезистентность, уровень кровяного давления и масса тела.

Другое исследование длилось неделю. Участников разделили на две группы: одним ежедневно давали по 15 граммов кимчи, другим — по 210. К концу эксперимента у людей из второй группы гораздо сильнее снизился уровень сахара и холестерина в крови.

Ранее пользователь китайской платформы Sohu порассуждал о закусках россиян к алкоголю и назвал блюдо с невыносимым вкусом. Он рассказал, что любимое блюдо русских к алкоголю — солёная рыба. Вкус у неё действительно невыносимый, но русским очень нравится.

Его также удивило то, что в России могут засолить или замариновать что угодно, в частности огурцы, помидоры, грибы, капусту и даже мясо. Автор публикации добавил, что в домашних условиях традиционные русские напитки можно закусывать всем, что имеется под рукой, — чёрным хлебом, луком, картофелем и даже «запахом меховой шапки», писал NEWS.ru.