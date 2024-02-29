Найдена связь ранней смерти с ультрапереработанными пищевыми продуктами Daily Mail: ультрапереработанные пищевые продукты провоцируют десятки осложнений

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Ультрапереработанные пищевые продукты (УППП) негативно влияют на все системы в организме и приводят к 32 вредным последствиям для здоровья, в числе которых диабет, рак, заболевания сердечно-сосудистой системы, ухудшение психического состояния и ранняя смерть, сообщает The Daily Mail. Издание отмечает, что ученые призвали ввести похожие ограничения для УППП, как и для табачной продукции.

Сообщается, что в мире быстрыми темпами растет уровень потребления УППП и различных пищевых добавок: фастфуд, сладкие хлопья, газированные напитки, закуски, выпечка и уже приготовленные на производстве блюда, прошедшие множество процессов и содержащие множество добавок. Такой рацион в конечном итоге приводит к нарушению многих элементов здоровья.

В целом были обнаружены прямые связи между воздействием ультрапереработанных пищевых продуктов и 32 параметрами здоровья, охватывающими смертность, рак, а также психические, респираторные, сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные и метаболические последствия для здоровья, говорится в статье.

Ранее врач-диетолог Оксана Михалева предупредила о рисках употребления красного мяса и жирных молочных продуктов, особенно сыра, в пожилом возрасте. Избыток таких продуктов в рационе может привести к раку, проблемам с мочевым пузырем, гипертонии и диабету.