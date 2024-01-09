Названа опасность воды в пластиковых бутылках Bloomberg: бутылка воды может содержать около 240 тысяч частиц опасного пластика

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Около 240 тысяч пластиковых частиц может в среднем содержаться в бутылке воды объемом в литр, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование ученых из Колумбийского университета. Опасность нанопластика для человека заключается в его способности попадать в клетки и кровь из-за очень маленьких размеров.

Нанопластик представляет большую угрозу для здоровья человека, чем микропластик, поскольку его частицы достаточно малы, чтобы проникать в клетки человека, попадать в кровоток и поражать органы, — говорится в материале.

Как установили ученые, в бутилированной воде содержатся частицы нанопластика длиной менее 1 микрометра, которые также могут проникать в тело новорожденных через плаценту. В своем исследовании специалисты проанализировали 25 литровых бутылок трех американских производителей. В общей сложности в них было найдено примерно 110–370 тысяч частиц, 90% из которых — опасный для человека нанопластик.

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