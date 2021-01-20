Найден ещё один путь в легкие для коронавируса

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Китайские учёные сделали открытие, касающееся способов проникновения COVID-19 в организм. Оказывается, помимо белка ACE2, вирус может также использовать в виде «транспорта» в лёгкие фермент AXL.

Мы обнаружили, что рецептор тирозин-протеинкиназы UFO (AXL) специфически взаимодействует с N-доменом SARS-CoV-2, — сказано в совместном исследовании специалистов Ведущей лаборатории структурной биологии провинции Чжэцзян и ученых Института перспективных исследований Вестлейк в Ханчжоу.

AXL — это мембранный белок, который позволяет передавать сигналы из соединительной ткани клеток в цитоплазму, то есть внутрь клетки, объяснили медики в журнале Cell Research.

Фермент является регулятором многих физиологических процессов. От него зависит и выживание клеток, и их деление, и даже иммунный ответ.

Китайские врачи сумели доказать, пишут «Известия», что отключение этих рецепторов значительно снизило количество копий вируса в эпителиальных клетках легких человека.

В России есть три вакцины от коронавируса, две из которых — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — успешно применяются уже сейчас в ходе массовой вакцинации, писал ранее NEWS.ru. Все три препарата могут в короткие сроки обеспечить иммунитетом к COVID-19 от 70 до 80% населения страны.