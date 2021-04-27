Найден способ избежать третьей волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/39648ff6-4d6f-11eb-9e23-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В случае если граждане будут знать свой статус в отношении коронавируса и пройдут вакцинацию при отсутствии антител, повторный рост выявленных случаев заболевания COVID-19 в России можно предотвратить. Об этом в интервью РИА Новости сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По словам Позднякова, каждому человеку нужно знать или подтвердить лабораторно свой статус в отношении коронавируса: болел или нет, есть антитела или нет, привит или нет.

Для этого лучше всего проверить уровень антител класса IgG к S-белку SARS-CoV-2. Если результат тестирования отрицательный, нужно срочно записываться на вакцинацию и продолжить соблюдать уже привычные правила профилактики заражения, — сказал врач.

Эксперт также отметил, что в немалой части мира вакцинация от коронавируса считается привилегией, при этом в РФ данная процедура доступна повсеместно, однако её до сих пор игнорирует существенная часть населения. Андрей Поздняков убеждён в необходимости использовать научно подтверждённую возможность в виде вакцинации. чтобы обезопасить себя и окружающих.

Тем не менее врач предупреждает, что вне зависимости от своего «COVID-статуса», от путешествий всё же лучше воздержаться. Даже переболевший или вакцинировавшийся человек может оказаться временным переносчиком вируса.

Вирус несколько часов или дней может находиться на слизистых оболочках рото- и носоглотки и выделяться в окружающую среду. У таких людей выделение вируса на порядок меньше, чем у пациентов с имеющейся симптоматикой, но риски для окружающих есть, — резюмировал медик.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал количество пациентов с COVID-19 в стационарах. По его словам, в больницах находятся свыше 80 тысяч россиян, заразившихся коронавирусом.