Найден простой способ избежать рак Cell: ученые нашли связь между плохим питанием и раком

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Исследовательская группа из Национального университета Сингапура выявила связь между риском развития рака, плохим питанием и заболеваниями, такими как диабет. Результаты опубликованы в журнале Cell. Выяснилось, что существует простой способ предотвратить появление раковых опухолей.

Ученые занялись пациентами с высоким риском рака молочной железы или яичников из-за наличия дефектной копии гена BRCA2. Они обнаружили, что клетки таких пациентов особенно чувствительны к влиянию метилглиоксаля, который образуется при разложении глюкозы. Это вещество может вызвать повреждения ДНК, способствующие развитию рака.

У людей без дефектной копии гена BRCA2 высокие уровни метилглиоксаля могут вызывать еще более высокий риск развития рака. Это часто происходит у пациентов с диабетом или преддиабетом, связанным с ожирением или неправильным питанием. У таких людей ученые выявили биомаркеры, указывающие на повышенный риск рака.

Метилглиоксаль временно может выключать защитные гены, предотвращающие рак. Повторяющиеся эпизоды плохого питания или неуправляемого диабета с течением времени могут накапливаться, увеличивая риск заболевания.

Авторы исследования призывают контролировать уровень метилглиоксаля с помощью лекарств и диеты, чтобы принять меры по предотвращению рака.

Ранее главный врач научно-клинического центра № 2 им. Б. В. Петровского доктор медицинских наук Алексей Бутенко рассказал, что на развитие рака у человека может повлиять стресс, способный ослабить иммунную систему, которая должна бороться с опухолевыми клетками. По его словам, нагрузки на нервную систему негативно влияют на организм.