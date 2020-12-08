Наименьшие темпы прироста COVID зарегистрированы на Чукотке

https://static.news.ru/photo/d4aa3b0e-3a01-11eb-a112-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что за последние сутки наименьшие темпы распространения COVID-19 зафиксированы в Чукотском автономном округе (0,5%).

Также низкий уровень распространения коронавируса (0,6%) отмечается в Республике Алтай, Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Дагестан.

В стране за последние сутки было зарегистрировано 26 190 новых пациентов с COVID-19, вылечились 26 266 заразившихся ранее, жертвами пандемии стали 559 россиян. Уровень летальность от COVID-19 в РФ ниже, чем в среднем по миру: 1,7% против 2,3%.

Как ранее передавал NEWS.ru, единичные случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она добавила, что на сегодняшний день массового распространения этого явления в РФ нет.