«Не боитесь умереть?»: Мясников обратился к избегающим вакцинации россиянам

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Врач и телеведущий Александр Мясников дал совет тем, кто опасается вакцинации от коронавируса.

Доктор напомнил, что молодые люди редко переносят COVID-19 тяжело и чаще являются переносчиками болезни, а граждане старше 60 лет прививками «спасают себе жизнь». При этом он отметил, что реакция на вакцинацию у пожилых никак не отличается от реакции у молодёжи и переносится «очень хорошо».

Поэтому тем, кто боится делать прививку, я могу дать совет. А вы не боитесь заболеть? А вы не боитесь умереть? Оставить своих родных без вас, не увидеть внуков, правнуков? Вот этого надо бояться. Принципы работы этих вакцин известны многие-многие десятилетия. На основе этой платформы вакцины делаются давно и успешно применяются, — подчеркнул Мясников.

По его словам, массовая вакцинация демонстрирует, что «изначально специалисты были правы», так побочные эффекты отсутствуют.

Врач добавил, что хронические заболевания не являются противопоказанием, а «строгим показанием» к прививке, передаёт «Московский комсомолец».

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы не затягивать с вакцинацией от коронавируса. По его словам, откладывая прививку, граждане подвергают себя «огромному риску».