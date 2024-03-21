«Начал оживать»: саратовчанка о том, как ее костный мозг помог спасти сына В России мальчика с редким видом рака спасли с помощью стволовых клеток мамы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Годовалого мальчика из Саратова спасли от редкой формы рака с помощью пересадки гемопоэтических стволовых клеток его мамы, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Российской детской клинической больницы (РДКБ). Заболевание проявило себя на восьмом месяце жизни младенца, когда он вместе с родителями находился в Египте. Отец мальчика уехал в эту страну по работе и взял с собой жену с ребенком.

Мы пролечились от кишечной инфекции, и Матвей тут же заболел ОРВИ. Несмотря на то что основные симптомы проходили, ребенку все равно было плохо. Он был слабым, терял в весе и постоянно лихорадил, но за три месяца египетским специалистам так и не удалось установить точный диагноз, — рассказала мама ребенка Мария.

Когда семья вернулась в родной Саратов, местные медики направили их в федеральную больницу при исследовательском университете имени Пирогова. У Матвея диагностировали ювенильный миеломоноцитарный лейкоз. Это очень редкий вид рака, который диагностируется у одного-двух детей из миллиона. Перед началом лечения ребенок мог только лежать, но после трансплантации клеток от своей мамы резко пошел на поправку.

На момент поступления в РДКБ у Матвея не было никаких сил. Он уже просто лежал, даже не ползал и не переворачивался. Но сразу после лечения ребенок начал буквально «оживать». Поэтому я полностью доверилась врачам и была абсолютно спокойна. Не волновалась даже перед моей операцией для забора костного мозга под общей анестезией. Ведь ради спасения своего ребенка матери готовы ко всему, — рассказала Мария.

Ранее сообщалось, что группа ученых из Австралии, Германии и ряда других стран мира разработала новый метод лечения лейкемии. По мнению исследователей, вылечить рак крови можно с помощью ингибиторов теломеразы. Разработанный учеными препарат уже продемонстрировал свою эффективность в лабораторных условиях.