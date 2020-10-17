На Сахалине зафиксирована первая смерть от коронавируса

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В России за время пандемии коронавируса чаще всего тяжело болели и умирали от последствий COVID-19 люди со слабой иммунной системой и иммунодефицитом. Об этом рассказал главный иммунолог Минздрава, академик РАН Рахим Хаитов.

Иммунитет ослабляется по многим причинам. Среди них стресс, хронические инфекции, опухоль и ожоги. Навести человека на мысль об ослаблении иммунитета могут частые простудные заболевания, — рассказал «Газете.Ru» Хаитов. Иммунолог уточнил,...