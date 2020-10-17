На Сахалине зафиксирована первая смерть от коронавируса

https://static.news.ru/photo/6988677c-105f-11eb-9ab6-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Сахалинской области зарегистрирован первый случай смерти пациента с диагнозом COVID-19.
Первым пациентом, умершим от коронавирусной инфекции, стал 69-летний житель областного центра. По заключению экспертов, к летальному исходу привела неконтролируемая инфекция с поражением всех органов и систем, — приводит ТАСС слова губернатора региона Валерия Лимаренко.
Ранее NEWS.ru сообщал, что за последние сутки в России скончались 279 пациентов с коронавирусом. Всего за 24 часа в стране было выявлено почти 15 тысяч случаев нового заражения.