На прививку в Москве записываются по 86 тысяч человек в сутки

Около 86 тысяч москвичей записались на вакцинацию от коронавируса в пятницу, 25 июня. Об этом в эфире канала «Россия 1» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сегодня количество людей, которые записываются на вакцинацию, кратно увеличилось​​​. Вчера записались 86 тысяч человек. Вот этот объём нам как раз и требуется, чтобы в течение месяца добавить еще около двух миллионов человек, — отметил он.

По словам мэра, это огромный шаг к снижению заболеваемости, который позволит, наконец снять ограничения. Он напомнил, что в городе ежедневно госпитализируют около двух тысяч заражённых.

Также Собянин рассказал, что большие силы столичного здравоохранения мобилизованы для того, чтобы оказывать консультативную помощь заражённым жителям на дому. Врачи выезжают для осмотра больных, перевозят их в КТ-центры. Это огромная нагрузка на медицинскую систему, подчеркнул мэр.

Пока московская система здравоохранения мобилизована и справляется со сложившейся обстановкой. Проблем ни с записью, ни с самой вакцинацией от COVID в Москве нет.

В Москве появился колл-центр для консультирования жителей столицы по проблемам с QR-кодами, рассказал в этом же интервью Собянин. Около 200 сотрудников ежедневно консультируют москвичей по этому вопросу.