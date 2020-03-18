https://static.news.ru/photo/3a5b7800-693d-11ea-b398-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cliff Welch/Icon Sportswire/Global Look Press

На Кубе скончался 61-летний турист из Италии, это первый случай смерти в стране от заболевания. Об этом сообщил кубинский Минздрав.

Отмечается, что турист недавно перенёс бронхиальную астму и поступил в больницу уже в критическом состоянии. В момент смерти он находился в палате интенсивной терапии.

По данным агентства Prensa Latina, заболевший и два его соотечественника прибыли на Кубу из Ломбардии — итальянского региона, наиболее пострадавшего от коронавируса. Все трое оказались инфицированными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что смертность от нового типа коронавируса в Европе станет расти в ближайшее время, поскольку во многих странах эпидемия находится только на начальной стадии. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.