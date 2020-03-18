На Кубе скончался 61-летний турист из Италии, это первый случай смерти в стране от заболевания. Об этом сообщил кубинский Минздрав.
Отмечается, что турист недавно перенёс бронхиальную астму и поступил в больницу уже в критическом состоянии. В момент смерти он находился в палате интенсивной терапии.
По данным агентства Prensa Latina, заболевший и два его соотечественника прибыли на Кубу из Ломбардии — итальянского региона, наиболее пострадавшего от коронавируса. Все трое оказались инфицированными.
Ранее NEWS.ru сообщал, что смертность от нового типа коронавируса в Европе станет расти в ближайшее время, поскольку во многих странах эпидемия находится только на начальной стадии. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.
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