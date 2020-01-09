Роспотребнадзор усилил карантинный контроль на границы с Китаем в связи со вспышкой вирусной пневмонии в городе Ухань.
В целях недопущения распространения случаев заболеваний в Российской Федерации, в настоящее время Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу в приграничных территориях, — сообщает пресс-служба ведомства.
В Ухани заболели 59 человек. Многие связывают это с местным рынком свежих морепродуктов, однако госпитализированные за последние сутки девять человек не посещали его.
Как ранее писал NEWS.ru, в Республике Корея зафиксирован первый случай заболевания пневмонией, который был вызван новым видом коронавируса.
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