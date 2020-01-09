https://static.news.ru/photo/8a85d48a-32e0-11ea-8796-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pei Xin/Xinhua/Global Look Press

Роспотребнадзор усилил карантинный контроль на границы с Китаем в связи со вспышкой вирусной пневмонии в городе Ухань.

В целях недопущения распространения случаев заболеваний в Российской Федерации, в настоящее время Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу в приграничных территориях, — сообщает пресс-служба ведомства.

В Ухани заболели 59 человек. Многие связывают это с местным рынком свежих морепродуктов, однако госпитализированные за последние сутки девять человек не посещали его.

Как ранее писал NEWS.ru, в Республике Корея зафиксирован первый случай заболевания пневмонией, который был вызван новым видом коронавируса.