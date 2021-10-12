На Чукотке обязали привиться 80% работников ряда сфер

Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели на Чукотке. Привиться надлежит 80% сотрудников некоторых категорий. В частности, занятым в сфере рыболовства, промышленности, строительства и ЖКХ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора.

Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, <...> осуществляющих деятельность в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, транспорта, культуры (театры, кинотеатры, концертные залы и т. п.), — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная мера вводится в связи с неблагоприятной ситуацией с распространением коронавируса. Первую дозу вакцины сотрудники должны получить до 1 ноября, вторую — до 22 ноября. Лиц, не прошедших вакцинацию в установленные сроки, надлежит отстранить от работы или перевести на дистанционный режим.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для ряда категорий работников ввели власти 38 российских регионов. Будут приняты и другие меры по борьбе с инфекцией, в частности, ограничения для людей пожилого возраста будут введены в 64 субъектах РФ, контроль по принципу QR-кодов — в 26 субъектах.