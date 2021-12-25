На аппаратах ИВЛ в Москве находятся 515 человек

В столице на аппаратах ИВЛ из-за коронавируса находятся 515 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. В столице отмечается 2180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки было госпитализировано 708 человек.

В Москве выявлено 2180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 708 человек. На ИВЛ находятся 515 человек. 71 пациент с подтверждённым диагнозом «пневмония» и положительным тестом на COVID-19 скончались, — говорится в сообщении оперштаба.

Общее число людей, вылечившихся от инфекции в Москве, достигло 1 855 083. За минувшие сутки в России выявлен 23 721 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, этот показатель стал минимальным с ноября.

Всего же общее число заражённых составило 10 392 020 человек. За прошедшие 24 часа из больниц по выздоровлении были выписаны 37 285 россиян. Всего же вылечились от последствий коронавирусной инфекции 9,26 млн граждан страны.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что эффективность «Спутника V» против «омикрона» немного снизилась. При этом, согласно исследованиям, при ревакцинации препарат по-прежнему даёт защиту от нового штамма коронавируса.