«Мю» на вас: новый штамм коронавируса уже могли завезти в Россию

На территорию России, возможно, уже проник новый штамм коронавируса под названием «мю». Как рассказал в интервью ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, в тех странах, где не получил широкого распространения штамм «дельта», «мю» уже активно вытесняет другие штаммы.

По словам Исаева, первые случаи появления «мю» были выявлены на прошлой неделе в ряде азиатских стран со строгим карантинным режимом. Также первые носители «мю» выявлены в Европе.

Это значит, что экспансия идёт по планете, и значит, уже в России есть пациенты, у которых коронавирус «мю». Но из-за того, что данные по сиквенсам закрыты, мы не можем оценить, какая доля их в популяции, как будет развиваться заболеваемость именно коронавирусом «мю», — сказал эксперт.

Исаев рассказал, что «мю» появился относительно недавно и пока не попал в перечень штаммов ВОЗ, вызывающих обеспокоенность, но уже входит в перечень штаммов, за которыми организация пристально наблюдает. По словам эксперта, в настоящее время можно наблюдать конкурентную борьбу между «мю» и «дельта».

В тех странах и местностях, где «дельта» не получил широкого распространения, «мю» вытесняет остальные штаммы, — резюмировал специалист.

Ранее иммунолог рассказал об особенностях карантина при «дельта»-штамме. В частности, отмечалось, что обычные медицинские маски не предохраняют от заражения «дельта»-штаммом, поэтому тем, кто живёт на одной жилплощади с человеком на карантине, лучше использовать респираторы.