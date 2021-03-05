Мясников: женский иммунитет сильнее мужского

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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что женский иммунитет в целом сильнее мужского. По его словам, в организме прекрасного пола содержится гормон эстроген, который снижает риск развития деменции и болезни Альцгеймера.

Медик напомнил, что существуют врождённый и приобретённый иммунитеты. Он отметил, что в случае заболевания обязательно должны работать «клетки памяти», в которые уже заложен алгоритм запуска выработки антител.

Чтобы развился приобретённый иммунитет, должны пройти дни и недели, а бактерии и вирусы размножаются 15–20 минут. Если бы у нас не было врождённого иммунитета, они бы нас убили, — рассказал Мясников.

Он напомнил, что женщины, как правило, живут дольше, они выносливее мужчин, Специалист полагает, что это заложено самой природой, потому что репродуктивная функция женщин рассчитана не только на деторождение, но и на воспитание детей. Эволюционно врожденный иммунитет у женщин сильнее, чем у мужчин, но и такой иммунитет можно тренировать, передаёт «Вечерняя Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что врач и телеведущий Александр Мясников сделал собственный прогноз по развитию коронавируса в России в этом году. Медик полагает, что сперва произойдёт уменьшение случаев заражения и три-четыре месяца ситуация будет стабильной. Иными словами, в этот период положение дел выйдет на плато. Тем не менее после этого ожидается очередной всплеск заболеваемости.