Мясников заявил об угрозе вспышки смертельной болезни в России

https://static.news.ru/photo/538b5eae-8ad8-11eb-b3e1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всплеск заболеваемости туберкулёзом может произойти в России в связи с пандемией коронавируса, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, болезнь никуда не уходила, а из-за COVID-19 люди не обследовались у врачей.

Нас ждёт волна — это 100%. Мы не в лучшем положении. Ситуация в России куда хуже, чем в европейских странах и Америке, — подчеркнул специалист.

Он уточнил, что за рубежом на 100 тысяч населения приходится примерно десять заболевших, а в РФ — от 60 до 100.

Кроме того, отметил Мясников, у врачей снижаются возможности лечения туберкулёза из-за его резистентности к антибиотикам.

С ним согласилась фтизиатр Наталья Скрынник, подчеркнув, что ситуация опасна, так как при более позднем обнаружении больных они будут заражать других людей, передаёт URA.RU.

Как писал NEWS.ru, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов сообщил, что переболевшим COVID-19 может угрожать заражение туберкулёзом.