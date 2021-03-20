16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Мясников заявил об угрозе вспышки смертельной болезни в России

09:29, 22 марта 2021 11
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всплеск заболеваемости туберкулёзом может произойти в России в связи с пандемией коронавируса, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, болезнь никуда не уходила, а из-за COVID-19 люди не обследовались у врачей.

Нас ждёт волна — это 100%. Мы не в лучшем положении. Ситуация в России куда хуже, чем в европейских странах и Америке, — подчеркнул специалист.

Он уточнил, что за рубежом на 100 тысяч населения приходится примерно десять заболевших, а в РФ — от 60 до 100.

Кроме того, отметил Мясников, у врачей снижаются возможности лечения туберкулёза из-за его резистентности к антибиотикам.

С ним согласилась фтизиатр Наталья Скрынник, подчеркнув, что ситуация опасна, так как при более позднем обнаружении больных они будут заражать других людей, передаёт URA.RU.

Как писал NEWS.ru, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов сообщил, что переболевшим COVID-19 может угрожать заражение туберкулёзом.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео