https://static.news.ru/photo/cb6c5224-c2c9-11eb-8af0-96000091f725_660.jpg Александр Мясников Фото: vk.com/drmyasnikov

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о смертельной опасности варикоза. Медик объяснил, в каком случае это заболевание может привести к летальному исходу, пишет телеканал «Царьград».

Специалист отметил, что при варикозе может развиться глубокий тромбоз. Опасность заключается в возможном отрыве тромба — в этом случае он поднимается вверх, провоцируя инфаркт лёгкого. Кроме того, варикоз может стать причиной инсульта.

В случае незаращения перегородки, отделяющей правое сердце от левого, тромб может проникнуть в левое сердце и спровоцировать разрыв сосудов.

Парадоксальный эмбол, который по законам анатомии никогда не попадает из правого сердца в левое, может туда попасть и вызвать инсульт, — отметил Мясников.

Ранее Мясников заявил о смертельной опасности расслаивающейся аневризмы аорты. Он рассказал, что на данное заболевание может ночью указывать боль в спине. Медик добавил, что сталкивался с подобным состоянием. Тогда оно было признаком опоясывающего герпеса.