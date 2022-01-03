Мясников: ковида не существует

Российский врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале заявил, что главное отличие коронавирусной инфекции от другого рода вирусов лежит в основе его распространения, и такой болезни как ковид — нет.

Нет такой новой болезни КОВИД! Всегда были ОРЗ (ОРВИ — острые респираторные вирусные заболевания) и всегда были вирусные пневмонии, — считает врач.

Мясников утверждает, что триггерами ОРВИ и вирусной пневмонии были и до сих пор являются вирусы типа А и Б, человеческие коронавирусы (CoV-229E, CoV-NL63, CoV-OC43, CoV-HKU1), риновирусы, вирусы парагриппа, респираторный синцитиальный вирус, человеческий бокавирус и другие.

Теперь появился новый возбудитель ОРЗ и вирусных пневмоний — коронавирус CoV-2, который пополнил этот список и занял доминирующую позицию, утверждает он.

По клиническим проявлениям ни ОРЗ, ни вирусные пневмонии, вызванные новым коронавирусом, ничем не отличаются от ОРЗ и вирусных пневмоний, вызванных другими возбудителями, — отметил специалист.

Мясников считает, что главная угроза коронавируса исходит из массовости болезни и неправильного подхода к ней, приводя в пример Италию, где уровень смертности в один момент достиг отметки в 14%. При должном же уровне вакцинации населения уровень смертности держится в районе 0,1-0,09%, подытожил врач.

Ранее Мясников назвал примерные сроки начала волны заражений россиян новым «омикрон»-штаммом. Он считает, что это произойдёт в середине января, когда, по мнению эксперта, бурный рост заболеваемости в Европе пойдёт на спад. Мясников считает, что волны заболеваемости COVID-19 в России и в Европе «почему-то движутся в противофазе».